Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden yıldızlar

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Son yıllarda özellikle transfer sezonlarında kartlar yeniden karılmaya başlandı.

Suudi Arabistan'ın ülke imajı açısından futbolu bir cazibe merkezi olarak görerek attığı adımlar, Avrupa kulüplerini zor duruma soktu.

Suudi ekiplerinin kulüplere ve oyunculara sunduğu astronomik rakamlar nedeniyle son yıllarda çok sayıda yıldız isim Körfez ülkesinin yolunu tuttu.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ ASTRONOMİK TEKLİFLERLE PİYASAYI KARIŞTIRDI

Cristiano Ronaldo transferiyle başlayan çılgınlık, bu transfer sezonunda da şimdiden kendini hissettirmeye başladı.

Suudi Arabistan ekipleri çok sayıda futbolcuya yüksek tekliflerle giderken bazı isimlerin aklı çelindi.

Ancak bazı futbolcular da var ki 'Para mı yoksa kariyer mi?' sorusuna kariyer cevabını vererek Suudi kulüplerini geri çevirdi.

PARA YERİNE KARİYERİ TERCİH EDENLER DE VAR

Onlardan ilki, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen oldu.

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta katkısı büyük olan Victor Osimhen, kendisini çok isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e hayır dedi.

Yakın arkadaşı Buchi Laba Nijeryalı yıldızın Arabistan'a gitmeyeceği ve konunun kapandığını söyledi.

OSIMHEN, FERNANDES, HERNANDEZ...

Al Hilal geçtiğimiz günlerde Milan'ın yıldızı Theo Hernandez için devreye giren Al Hilal, Fransız oyuncudan istediği yanıtı alamadı.

Bu kez gözünü Bruno Fernandes'e çeviren Arabistan kulübü, Portekizli 10 numara için 120 milyon euro bonservis teklif etti.

Ancak Fernandes, kendisine edilen yüksek maaşa rağmen Premier Lig’de kalmayı tercih etti.