Tahkim Kurulu, Serdal Adalı'nın cezasını onadı
DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş divan kurulunda yapılan ve kulübün internet sitesinde yayımlanan beyanlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle verilen 2 milyon TL para cezasına ilişkin yapılan itirazın reddedildiği ifade edildi.

CEZA ONANDI

Başkan Serdal Adalı'ya ise divan kurulu toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle verilen 1 milyon 800 bin TL ve 54 gün hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıklandı.

YILMAZ'IN CEZASI KALDIRILDI

Öte yandan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a verilen cezaların kaldırıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor