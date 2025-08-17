Abone ol: Google News

Talisca son dakikada penaltı kaçırdı: FB TV'nin tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 0-0 berabere kalırken sarı lacivertli ekipte Talisca’nın son dakikada kaçırdığı penaltı, FB TV stüdyosunda büyük hayal kırıklığına yol açtı.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 11:53

Ligin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Göztepe, Juan'ın, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken maça son dakikalardan yaşanan olay damga vurdu.

FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmada dakikalar 90+2'yi gösterirken Fenerbahçe VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Penaltı noktasının başına gelen Talisca, 90+4'te kaleci Lis'e takıldı. 

FB TV'NİN TEPKİSİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Anderson Talisca'nın penaltı atışını kaçırması sonrası FB TV spikerlerinin verdiği tepkiler sosyal medyada viral oldu.

Spikerler penaltının kaçmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Talisca'nın kalecinden dönen topa dokunaması sonrası spikerlerden biri öfkesine hakim olamayarak elindeki kağıdı parçaladı. 

Eshspor Haberleri