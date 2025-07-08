Tammy Abraham, Beşiktaş'ın kampına katıldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz hafta transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği 27 yaşındaki İngiliz santrfor Tammy Abraham’ı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, 2025-2026 sezonu için Roma’ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği ifade edilirken, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda ise oyuncunun kalıcı transferi ise 13 milyon euro olarak belirlendiği açıklanmıştı.

KAMPA KATILDI

Siyah-beyazlılara katıldıktan sonra kısa bir süre tatil yapan yıldız isim, Beşiktaş'ın kampına katıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: