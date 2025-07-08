Tammy Abraham, Beşiktaş'ın kampına katıldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz hafta transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği 27 yaşındaki İngiliz santrfor Tammy Abraham’ı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, 2025-2026 sezonu için Roma’ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği ifade edilirken, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda ise oyuncunun kalıcı transferi ise 13 milyon euro olarak belirlendiği açıklanmıştı.
KAMPA KATILDI
Siyah-beyazlılara katıldıktan sonra kısa bir süre tatil yapan yıldız isim, Beşiktaş'ın kampına katıldı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yeni transferimiz Tammy Abraham, takımımızın Avusturya kampına katıldı.
Yönetim Kurulu Üyemiz Aykut Torunoğulları, Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, Tammy Abraham’a hoş geldiniz diyerek yeni sezonda başarılar diledi.