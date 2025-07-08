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Tammy Abraham, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Avusturya'da sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın Avusturya kampı tüm hızıyla devam ediyor.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen günün ilk idmanına, siyah-beyazlı futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, taktiksel uygulamalar üzerinde durulduğu öğrenildi.

ABRAHAM İDMANA KATILDI

Roma'dan transfer edilen ve dün akşam saatlerinde kampa katılan Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla ilk kez çalışmaya katıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

İdmanı Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da saha kenarından izledi.

Siyah-beyazlı futbol takımının kamp çalışmaları akşam saatlerinde yapılacak günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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