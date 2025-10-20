Tammy Abraham istikrarsızlık sorunu yaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta yaz transfer sezonunda geçtiğimiz yılın tartışılan ismi Ciro Immobile'nin yerine Roma'dan Tammy Abraham kadroya dahil edilmişti.

Tammy Abraham, 8 gol ve 2 asistle Beşiktaş'ın en skorer ismi konumunda yer alıyor.

Ancak bu performansın sadece 3 gol ve 1 asistlik bölümü ligde geldi.

LİGDE 3 GOLÜ VAR

İngiliz yıldızın üst üste gol attığı iki maç şu ana kadar olmadı...

Süper Lig'in ilk maçında Eyüp ağlarını sarsan Abraham, daha sonraki 3 karşılaşmayı boş geçti.

BİR VAR BİR YOK

Suskunluğuna Kayseri karşısında son verse de Kocaeli önünde sessiz kaldı.

Galatasaray derbisinde takımının tek golünü kaydetti ancak önceki günkü Gençlerbirliği maçında yine sıfır çekti.