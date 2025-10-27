Tammy Abraham'dan Beşiktaş taraftarına mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta performansı tartışma konusu olan isimlerden biri de Tammy Abraham.

İstikrarsız form grafiğiyle bir türlü istenen patlamayı yapamayan tecrübeli golcü, siyah-beyazlıların deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta etkisiz bir oyun ortaya koydu.

PENALTIYI KAÇIRDI, ÜSTÜNE BİR DE GOL YENDİ

Kasımpaşa maçının 31. dakikasında Tammy Abraham ceza sahasında yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

Abraham, 32. dakikada penaltıda topun başına geçti ve kalenin merkezine vurdu.

Aynı pozisyonun tekrarında ise Beşiktaş maçı kopartacakken kalesinde golü görerek 1 puana razı oldu.

"DERBİDE HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Tammy Abraham karşılaşmanın ardından ise sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda taraftara seslenen Abraham, "Bu taraftarlar bundan daha fazlasını hak ediyor. Derbide sizi gururlandırmak için her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.