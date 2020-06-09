Taraftarların maketleri tribünlere yerleştirildi

Ligin 28. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Galatasaray'da yönetim, stadı maça hazırlamaya başladı.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor'a konuk olacak olan Galatasaray, bir sonraki hafta sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Koronavirüs nedeniyle taraftarların alınmayacağı maç öncesi hem atmosfer oluşturmak hem de maddi gelir sağlamak için karton taraftar projesini başlatan sarı-kırmızılı kulüp, şimdiden stadı hazırlamaya başladı.

149 TL karşılığında yapılan maketler, tribünlerdeki yerini aldı.

İşte o görüntüler: