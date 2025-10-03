Tayfur Bingöl, hayranı olduğu Semicenk ile buluştu

Sezon başında Beşiktaş'tan Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, saha dışındaki gelişmelerle de gündeme geliyor.

Doğallığıyla futbolseverlerin takdir ettiği oyuncu, siyah-beyazlı takımda oynarken yaptığı paylaşımlarla akıllardaydı.

BU KEZ KONSERİNE GİTTİ

Takım arkadaşları ve hocalarına yönelik veda paylaşımlarında Semicenk'in 'Canın Sağ Olsun' şarkısını kullanan Tayfur, bu kez şarkıcının konserine gitti.

Semicenk'in davetiyle konsere giden Tayfur, etkinlikten bir de paylaşım yaptı.

Tayfur Bingöl paylaşımına, "İnce davetin için teşekkür ederim." notunu düştü.