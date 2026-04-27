Taylan Bulut: Maçı kazanmamız gerekiyordu

Süper Lig'in 31. haftasında ligin son basamağındaki Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Ligi 4. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kazanmayı hedefleyen Beşiktaş, alt sıradaki rakipleri Başakşehir ve Göztepe'nin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.

"BU MAÇI KAZANMALIYDIK"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Taylan Bulut, "Bu maçı kazanmalıydık, fırsatlar da yakaladık ama maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.