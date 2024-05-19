Tete: Haftaya şampiyon olacağız Galatasaraylı futbolcu Tete, Fenerbahçe'ye yenildiklerin maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaraylı futbolcu Tete, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.

"Şampiyon olmayı hedefliyoruz"

Tete yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.

Brezilyalı oyuncu ayrıca, "Bu maçı kaybetsek de önümüzdeki maçta kazanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.