TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig 18 Temmuz'da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in başlama tarihini duyurdu.

Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından TFF 2. Lig ve 3. Lig maçlarının 18 Temmuz tarihinde başlayacağı açıklandı.

TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

18 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır."