TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ankara’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, MHP'nin Çankaya’daki genel merkezinde gerçekleşti.

BAHÇELİ'YE MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYESİ

Ziyarette, Türk futbolunun mevcut durumu ve geleceğine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı; iki isim arasında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Hacıosmanoğlu, görüşmenin ardından Bahçeli’ye misafirperverliği için teşekkür ederek A Millî Takım forması hediye etti.