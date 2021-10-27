TFF Başkanı Nihat Özdemir'den gündeme ilişkin açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralı, yeni yayın ihalesi ve Merkez Hakem Kurulu hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Özdemir, yeni yeni ihalesi konusunda son durumu paylaştı;

"Yayın ihalesini Aralık-Ocak aylarında sonuçlandıracağız. Son sözleşme 5 yıllık bir sözleşmeydi. Süreye de karar verip ihaleyi yapacağız. Yayın ihalesi için komisyon kuruldu, 3 ya da 5 yıllık mı yapılsın ve kaç etapta yapılsın, üzerinde konuşuluyor Ne kadar talep gelirse ihaleye o kadar faydalı olacağını düşünüyorum.''





MHK BAŞKANI 1-2 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu için ise, "Bir iki gün içerisinde MHK'nın yeni başkanını açıklayacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. İsimler var, bir tanesinde karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"YABANCI SAYISI DAHA DA DÜŞECEK"

"8-9 takım sahaya 11 yabancı ile çıktı. Altyapıya önem vermeliyiz. Milli Takım'a oyuncular vermeliyiz. 8+3 kararı verdik, 10. hafta itibarıyla takımlar 6,9 ortalamasında yabancı oynatmış. 8 hak verdik, onlar 7 oyuncu oynatmış! 5'in altında yabancıyla oynayan var. Şimdi kulüpler altyapıdan oyuncu oynatıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yetişti. Trabzonspor da aynı şekil. Biz bu kuralı getirmeseydik, eskisi gibi devam ederdi. 6+5'e kadar düşürmede kararlıyız."

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kadınlar Süper Ligi'nin bu sezon 24 takımla oynanacağını açıkladı.