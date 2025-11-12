TFF, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal’ın tedbirlerini kaldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalı geçtiğimiz günlerde soruşturmaya giren futbolcularla birlikte yeni bir boyut kazanmıştı.

Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1024 futbolcunun bahis oynadığını açıkladı.

Açıklanan isimler arasında Beşiktaş'ın oyuncuları Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun adı da yer almıştı.

BAHİS OPERASYONUNDA YENİ GELİŞME

İki oyuncu da bahis oynamadıklarını belirterek soluğu dün savcılıkta almıştı.

Suç duyurusunda bulunan iki oyuncu, kendi adları ve TC kimlik numaralarının başkaları tarafından kullanılarak bahis oynandığı bilgisini paylaşmıştı.

Konuyla ilgili bugün yeni bir karar çıktı...

ERSİN VE NECİP'LE İLGİLİ TEDBİR KALDIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığını açıkladığı 1024 futbolcu arasında adı geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için yeni bir açıklama yapıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

