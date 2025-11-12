Abone ol: Google News

TFF, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal’ın tedbirlerini kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbir kararlarının kaldırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 14:34
TFF, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal’ın tedbirlerini kaldırdı
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın bahis oynama gerekçesiyle alınan tedbirlerini kaldırdı.
  • İki oyuncu, adlarının ve TC kimlik numaralarının başkaları tarafından kullanılarak bahis oynandığını savcılıkla paylaştı.
  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalı geçtiğimiz günlerde soruşturmaya giren futbolcularla birlikte yeni bir boyut kazanmıştı.

Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1024 futbolcunun bahis oynadığını açıkladı.

Açıklanan isimler arasında Beşiktaş'ın oyuncuları Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun adı da yer almıştı.

BAHİS OPERASYONUNDA YENİ GELİŞME

İki oyuncu da bahis oynamadıklarını belirterek soluğu dün savcılıkta almıştı.

Suç duyurusunda bulunan iki oyuncu, kendi adları ve TC kimlik numaralarının başkaları tarafından kullanılarak bahis oynandığı bilgisini paylaşmıştı.

Konuyla ilgili bugün yeni bir karar çıktı...

ERSİN VE NECİP'LE İLGİLİ TEDBİR KALDIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığını açıkladığı 1024 futbolcu arasında adı geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için yeni bir açıklama yapıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir.

TFF, bahis oynayan futbolcuları PFDK'ya sevk etti TFF, bahis oynayan futbolcuları PFDK'ya sevk etti
Necip Uysal suç duyurusunda bulundu Necip Uysal suç duyurusunda bulundu
Ersin Destanoğlu'ndan suç duyurusu: Üzgün değilim, çok sinirliyim Ersin Destanoğlu'ndan suç duyurusu: Üzgün değilim, çok sinirliyim

Eshspor Haberleri