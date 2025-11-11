Necip Uysal, suç duyurusu için adliyeye geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen ‘bahis’ soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi.

TFF’nin tespitine göre, Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı.

NECİP ADLİYEYE GİTTİ

Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal’ın da bulunduğu iddia edildi.

Dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Uysal, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullanmıştı.

'İSMİ VE KİMLİK NUMARASI KULLANILARAK HESAP AÇILDI' İDDİASI

Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00’de İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Necip Uysal'ın, kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.