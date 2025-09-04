TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ağustos ayı sahipleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ağustos ayı kazananları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da gerçekleştirilen kurulun ağustos ayı değerlendirmesi sonunda üç farklı ödül sahibini buldu.

Sosyal sorumluluk alanında Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile Süper Lig ve 1.Lig yayıncısı beIN SPORTS ödüle layık görüldü.

Fair Play Davranış Ödülü'nün sahibi ise İstanbulspor oyuncusu Florian Loshaj oldu.

ÖDÜLLERİ ALANLAR

Ağustos ayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile sahipleri şöyle:

Yeni Malatyaspor: Türkiye'yi derinden sarsan orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasıyla Yeni Malatyaspor, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kulüp, diğer takımları da bu kampanyaya katılmaya davet ederek Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig kulüplerinin geniş katılımını sağladı. Böylece proje, yalnızca bir farkındalık hareketi olmanın ötesine geçerek, ulusal çapta büyük bir dayanışma örneğine dönüştü.

beIN SPORTS: beIN SPORTS, beIN Squad projesiyle amatör futbola destek oldu. Dünyada Fransa'dan sonra sadece Türkiye'de uygulanan bu proje kapsamında, kadın, engelli ve erkek kategorilerinde mücadele eden 50 kulübe forma desteği ve medya görünürlüğü sağlandı. TFF'nin desteğiyle bu sezon ikincisi gerçekleştirilen projede, kulüplerin ilham veren hikayeleri hem beIN SPORTS ekranlarında hem de dijital platformlarda sporseverlerle buluşturuluyor.

Florian Loshaj: 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor oyuncusu Florian Loshaj, futbolun sadece rekabetten ibaret olmadığını gösteren örnek bir davranışa ikinci kez imza attı. 10 Ocak 2024'te oynanan ve 2-2 biten maçta, Yukatel Adana Demirspor oyuncusu Edouard Michut'un hava topu mücadelesinde dengesini kaybedip sert düşmesini engelleyerek ciddi bir sakatlığı önlemiş ve bu hareketiyle Fair Play ödülüne layık görülmüştü. Bu sezon da İstanbulspor'un Manisa FK ile oynadığı maçta rakibi Mamadou Cissokho'nun benzer şekilde sakatlanmasının önüne geçti. Kurul, Loshaj'ı bu hareketiyle ikinci kez Fair Play Ödülü'ne layık gördü. Futbolun centilmenlik ve saygı temelli değerlerini hatırlatan bu davranış, spor kamuoyunda takdirle karşılandı.