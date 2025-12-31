TFF harcama limitlerini açıkladı TFF, Süper Lig kulüplerinin devre arası harcama limitlerini açıkladı. Buna göre Galatasaray’ın limiti 12.867.502.920 TL ile zirvede yer alırken, Trabzonspor 7.856.638.973 TL, Fenerbahçe 6.222.490.850 TL ve Beşiktaş 5.830.441.031 TL harcama yapabilecek.

Limitlemeler, 2025-2026 sezonunun ikinci transfer ve tescil dönemine ilişkin olarak belirlendi. Son dakika... Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı: • Galatasaray: 12.867.502.920 TL • Trabzonspor: 7.856.638.973 TL • Fenerbahçe: 6.222.490.850 TL • Beşiktaş: 5.830.441.031 TL

