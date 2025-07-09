TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı

TFF denetleme kurulunun 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemlerine ait faaliyetlerinin, ibra için üyelerin oylarına sunulduğu TFF Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde başladı.

GENEL KURULA KATILANLAR

Genel kurula; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas’ın yanı sıra Süper Lig ve alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANDI

Yeterli çoğunluğun 185 delegeyle sağlanması ve divan başkanlığına Bayram Saral'ın seçilmesiyle toplantının açılışı yapıldı.