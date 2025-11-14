TFF Tahkim Kurulu'ndan ceza alan 67 hakim hakkında karar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan hakemlerin itirazlarını değerlendirdi.

HAKEMLER HAKKINDA VERİLEN CEZALAR

PFDK tarafından bahis oynama gerekçesiyle 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Bunlardan 67 hakemin dosyaları Tahkim Kurulu tarafından incelendi, diğer 82 hakemle ilgili süreç devam ediyor.

Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay hakkında incelemeler ise PFDK’de devam ediyor.