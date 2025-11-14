Abone ol: Google News

TFF Tahkim Kurulu'ndan ceza alan 67 hakim hakkında karar

'Bahis oynama' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan ceza alan 67 hakemin yaptıkları itiraz değerlendirildi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 21:34
TFF Tahkim Kurulu'ndan ceza alan 67 hakim hakkında karar
  • TFF Tahkim Kurulu, bahis oynama gerekçesiyle ceza alan 67 hakemin itirazlarını değerlendirdi.
  • 149 hakeme verilen cezalarda, 67'sinin dosyası incelendi, diğerleri için süreç sürüyor.
  • Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük, Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay'ın durumu PFDK’de incelenmeye devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan hakemlerin itirazlarını değerlendirdi.

HAKEMLER HAKKINDA VERİLEN CEZALAR

PFDK tarafından bahis oynama gerekçesiyle 149 hakeme 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Bunlardan 67 hakemin dosyaları Tahkim Kurulu tarafından incelendi, diğer 82 hakemle ilgili süreç devam ediyor.

Üst klasman hakemleri Zorbay Küçük ve Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay hakkında incelemeler ise PFDK’de devam ediyor.

Bahis skandalında MASAK raporu: 3 hakemin hesabında toplam 93 milyon TL hareket! Bahis skandalında MASAK raporu: 3 hakemin hesabında toplam 93 milyon TL hareket!
Bahis soruşturmasında en yüksek cezayı alan futbolcular! Bahis soruşturmasında en yüksek cezayı alan futbolcular!

Eshspor Haberleri