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TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret
Beşiktaş'ın, Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 17:10
- Güncelleme : 25.11.2021 - 17:21
Siyah-beyazlılar, Avrupa dönüşü takımın yorgunluk yaşayacağını düşünerek, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu hafta oynayacakları Giresunspor maçının pazar gününe alınması için başvuruda bulunmuştu.
Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru talebi, federasyon yetkilileri tarafından reddedildi.
MÜCADELE CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK
Mücadele planlandığı gibi cumartesi günü, saat 19.00'da oynanacak.