Euro
13.4636
1%
Dolar
11.9927
0.88%
Altın
686.7
0.46%
Borsa
1.819
0.38%
Bitcoin
714.056
2.15%
BTXN Coin
41.16
47.15%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret

    Beşiktaş'ın, Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret

    Siyah-beyazlılar, Avrupa dönüşü takımın yorgunluk yaşayacağını düşünerek, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu hafta oynayacakları Giresunspor maçının pazar gününe alınması için başvuruda bulunmuştu.

    Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru talebi, federasyon yetkilileri tarafından reddedildi.

    MÜCADELE CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

    Mücadele planlandığı gibi cumartesi günü, saat 19.00'da oynanacak.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir