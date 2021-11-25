Haberler

Futbol Haberleri

TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret

TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret

Beşiktaş'ın, Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.