TFF'den Fenerbahçe'ye 'VAR' yanıtı

Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin derbi öncesi VAR odasında gözlemci bulundurma talebi, Galatasaray'ın aynı yönde talepte bulunmaması nedeniyle TFF tarafından kabul edilmedi.

OLUMSUZ YANIT GELDİ

VAR odasında gözlemci uygulaması yalnızca her iki kulübün de ortak talebi olması halinde hayata geçirilebiliyor.

Galatasaray cephesinin bu talebe sıcak bakmaması sonrası federasyon, Fenerbahçe'nin başvurusuna olumsuz yanıt verdi.

FENERBAHÇE NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Galatasaray derbisi öncesi konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Resmi bir yazı yazdık TFF'ye. VAR'da hem bizim hem Galatasaray'ın temsilcisi olsun, VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen gidenleri görmek için... Bekliyoruz, bakalım Galatasaray kabul ediyor mu? VAR'a temsilci göndermek için iki kulübün de kabul etmesi lazım. Bekliyoruz."