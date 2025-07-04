TFF'den kiralık oyuncu sayısıyla ilgili yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nda değişiklik yapıldı.



Buna göre talimatın 19. maddesinin 7. fıkrasının değiştirilmesi ve 8. fıkranın eklenmesine, 20. maddesinin 5. ve 6. fıkralarının değiştirilmesine ve talimata Geçici Madde 16, 17, 18 ve 19’un eklenmesine karar verildi.

Yapılan değişiklikler, TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KİRALIK OYUNCU SAYISI 6'DAN 8'E ÇIKTI

Kulüplerin 2025-26 sezonunda ulusal transferde 6 futbolcuyu kiralık olarak kadrolarına katmaları ve yine 6 futbolcuyu kiralık göndermelerine izin verilmişti.

Yapılan değişiklikle 2025-26 sezonu için bu sayı 8’er futbolcuya yükseltildi. 2026-27 sezonunda ise bu sayının 7’şer futbolcu olarak uygulanacağı duyuruldu.

FIFA talimatı doğrultusunda uluslararası transferde gelen/giden kiralık oyuncu sayısı 6 olarak kaldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Talimatın kulüpler ile oyuncular arasındaki sözleşmeleri kapsayan 19. maddesinde de önemli değişiklikler yapıldı.

Talimata eklenen geçici 18. maddede şu ifadeler kullanıldı:

“Bu talimatın 19. maddesinin 7. fıkrasının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlamış ve devam eden sözleşmelerin eki ve/veya tamamlayıcı niteliğindeki TFF’ye ibraz edilmeyen her türlü sözleşmenin 31.07.2025 tarihine kadar TFF’ye sunulması zorunludur.”

KULÜPLER OYUNCULARIN VERGİLERİNİ ÖDEMEYECEK

Buna göre kulüpler, oyuncularla yaptıkları sözleşmeleri ve varsa tüm eklerini 31 Temmuz’a kadar TFF’ye iletecek. Kulüp harcama limitleri ve vergiler buna göre düzenlenecek.

Ayrıca kişisel gelir vergisinin oyuncular tarafından ödenmesi konusunda düzenleme yapıldı.

Talimatta, “Sözleşmenin tarafları, Türk vergi mevzuatı kapsamında tarafların kendisine yüklenen vergileri karşı tarafa yükleyen hükümler kararlaştıramaz. Aksi düzenlemeler geçersiz olup ayrıca disiplin ihlali olarak değerlendirilir.” hükmüne yer verildi.