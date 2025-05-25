Thomas Meunier, Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti

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Belçikalı oyuncu Thomas Meunier, Trabzonspor'a 2023-24 sezonunun devre arası transfer olmuştu.

Meunier, daha sonra 2024-25 sezonu başında transferin son günü sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

TRABZON'UN MEUNIER DERDİ BİTMİYOR

Fransa'nın Lille takımına imza atan Meunier, sözleşmesini tek taraflı işlettiği gerekçesiyle Trabzonspor tarafından FIFA'ya şikayet edilmişti.

Meunier'in Trabzonspor'dan beklenmedik şekilde ayrılığının ardından oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"ALACAKLARIM VAR" DEDİ FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Trabzonspor'a yarım sezon için 850 bin euro ücret karşılığı alınan ve 500 bin euro da imza parası alan Meunier, geçmişe yönelik alacakları nedeniyle FIFA'nın yolunu tuttu.

Meunier, Trabzonspor'u alacaklarını alamadığı gerekçesiyle FİFA'ya şikayet etti.