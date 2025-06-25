Thomas Partey, Arsenal'den ayrıldı

Arsenal'de orta saha hattında önemli bir ayrılık yaşandı.

İngiliz kulübünde 2020 yılından bu yana forma giyen Thomas Partey, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

32 yaşındaki Ganalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 52 maça çıktı ve takımına 4 gol ve 3 asist ile katkıda bulundu.

PARTEY AYRILDI

Partey'nin ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen Arsenal, rotasını Premier Lig ekiplerinden Brentford'a çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal'in, Brentford forması giyen Christian Norgaard için ilk temaslara başladığı öğrenildi.

YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİM NORGAARD

31 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Brentford formasıyla 35 maçta görev aldı ve takımına 6 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

Arsenal'in önümüzdeki günlerde Brentford ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Transferin olumlu seyretmesi halinde Norgaard, Thomas Partey'nin yerini dolduracak isim olarak kadroya katılacak.