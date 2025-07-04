Thomas Partey için çok sayıda tecavüz suçlaması: Mahkemeye çıkacak

Arsenal'le sözleşmesi bu sezon sona eren ve adı Süper Lig'in 3 büyük ekibiyle ile anılan Thomas Partey'in başı suçlamalarla dertte.

Ganalı orta saha oyuncusu, beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

5 TECAVÜZ VE BİR ADET CİNSEL SALDIRI SUÇUYLA KARŞI KARŞIYA

2021 ile 2022 arasında gerçekleştiği iddia edilen suçlamalarla ilgili olarak Metropolitan Polisi soruşturma başlattı.

Partey'nin Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

Ayrıca suçlamaların 3 farklı kadın tarafından dile getirildi.

"ETKİLENEN VE BİLGİ SAHİBİ OLAN HERKES SAVCILIKLA İLETİŞİME GEÇSİN"

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden Andy Furphy, olayla ilgili açıklama yaptı: