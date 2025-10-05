Thomas Reis: Daha fazlasını hak ettik

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Reis, zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi:

Performans sebebiyle takımımla gurur duyuyorum. Zor bir haftayı geride bıraktık. Gaziantep deplasmanında oyunu 10 kişi oynadık, Varşova deplasmanına gittik ve bugün yeni bir maç oynadık. İlk 15 dakikada tam olarak istediklerimizi yapamadık ama sonrasında ikili mücadeleleri kazandık ve özgüvenle oynadık. Açıkçası bugün daha fazla puanı hak eden taraftık.