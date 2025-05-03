İHA

Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, yarın saat 16.00'da Eyüpspor'u konuk edecek.

Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi ile 5. sırada yer alan 50 puanlı Eyüpspor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor.

Karşılaşma öncesinde takımın hazırlık yaptığı Nuri Asan Tesislerinde açıklamalarda bulunan Thomas Reis, karşılaşmaya dair basın toplantısı düzenledi.

"ÇOK İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAĞI DÜŞÜNCESİNDEYİM"

Eyüpspor ile karşılaşacakları maçın final niteliği taşımadığına değinen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, şunları dedi:

Eyüpspor maçı, çok zor bir karşılaşma olacaktır ama kesinlikle bir final maçı değil. Bizim adımıza da çok iyi bir şans aynı zamanda bu maç. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Mümkünse Eyüpspor önünde tamamlamak istiyoruz ligi. Elbette ki zorlu bir rakibe karşı iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Kesinlikle çok ilginç bir maç olacağı düşüncesindeyim.

"ÇOK İYİ HOCALARI VAR"

Rakip takıma FIFA tarafından verilen 6 dönem transfer yasağının maça etkisi hakkında konuşan Thomas Reis, şu şekilde konuştu:

Transfer yasağının bu maça etki edeceğini sanmıyorum. Eyüpspor kesinlikle çok iyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir hocaları var. Tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Kesinlikle bu maçı da kazanmak isteyeceklerdir ve ligi de iyi bir yerde bitirmek isteyeceklerdir.

"GERİ DÖNDÜĞÜ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Takıma katılan futbolcular ve eksikler hakkında da bilgi veren Alman çalıştırıcı, şu şekilde konuştu:

Bennasser takımla birlikte çalışmalara başladı. Geri döndüğü için de çok mutluyum. Kendisinden çok uzun haftalar boyunca faydalanamadık. Eğer bugünkü antrenmanda herhangi bir sıkıntı olmasa çok büyük ihtimalle kadri de bizimle birlikte olacak ve bu maçta da oynamak anlamında benim için ayrı bir opsiyon olacak. Bizim için çok önemli bir oyuncu ki haftalarca takımı çok ciddi katkılar da sağladı. Sadece Rick'in bir sarı kart durumundan ötürü bizimle olamama durumu var. Sarı kart cezalısı olduğu için Rick bizimle birlikte olamayacak. Muhammet Ali Özbaskıcı’nın da küçük bir rahatsızlığı var. Onun dışında takımda herhangi bir eksiklik yok. Kadro anlamında, kadroyu şekillendirme anlamında çok daha fazla opsiyonumun olması beni ziyadesiyle mutlu ediyor diyebilirim.

"TARAFTARIMIZ HAKKINDA HER ZAMAN ÇOK MUTLU OLDUM"

Takımlarını Avrupa’da temsil etmek için camia olarak hep birlikte savaş vermeleri gerektiğini belirten Reis, ayrıca şunları söyledi: