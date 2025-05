Thomas Reis: Hedefimiz ligi 3. sırada bitirmek

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile kendi sahasında karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürüyor.

Takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nde basın açıklamasında bulunan Thomas Reis, Avrupa virajındaki kritik karşılaşma öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi.

"ZOR BİR KARŞILAŞMA BİZİ BEKLİYOR"

Mücadelenin hem Sivasspor hem de Samsunspor için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, şu şekilde konuştu:

Bizim için her maç çok çok önemli. Biz her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Tabi son haftalarda oynamış olduğumuz maçlara baktığımızda kesinlikle çok daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Rakibimizin durumundan haberdarız. Yarınki maç onlar için ligde kalmak adına son şans diyebilirim. Ama bizim de kendi belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var ligin sonu için. Şu an dördüncü sıradayız ama mümkünse üçüncülük için yarışmak istiyoruz. Takımın durumu gayet iyi. Antrenmanlarda da gayet güzel bir atmosfer var diyebilirim. Yarınki karşılaşmada stadyumun dolu olmasını bekliyorum. Umarım taraftarımız her zaman olduğu gibi bize çok iyi destek verir. Çünkü bizim 3 puana ihtiyacımız var ve hedefimiz kesinlikle galip gelmek. Şunu net bir şekilde belirtmem gerekiyor ki geçmiş geçmişte kalmıştır. Elbette ki bu maçın önemi çok büyük taraftarımız için. Bizim puanlara ihtiyacımız var hedeflerimiz doğrultusunda. Kazanmamız durumunda rakibimiz küme düşmüş olacak. Ama bizim dediğim gibi belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var ve umarım bu hedefe ulaşabiliriz ve bu maçtan da galibiyetle ayrılabiliriz. Elbette ki bu maç zor olacaktır. Rakibimiz de bir savaş verecektir. Mücadele ortaya koymak isteyecektir. Kazanmak isteyeceklerdir. Bu sebepten dolayı da zor bir karşılaşma bizi bekliyor.