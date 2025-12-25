Thomas Reis: Musaba'nın tavrı karşısında hayal kırıklığı yaşadım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsunsporlu Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Genç oyuncu takım antrenmanına katılmazken, Samsunspor'un Eyüpspor ile oynadığı maçın da kadrosunda yer almadı.

Reis, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Musaba ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

MUSABA'YA VERDİ VERİŞTİRDİ

Reis, Musaba'nın son haftalarda takımına karşı olumsuz bir tavır sergilediğini belirtti.

Thomas Reis, oyuncunun maç kadrosunda yer almak istemediğini ve antrenmanlara katılmadığını açıkladı.

Reis, bu davranışların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı.

"NE KADRODA OLMAK İSTEDİ NE DE ANTRENMANA GELDİ"

Thomas Reis, "Musaba'nın son haftalardaki tavrı bende hayal kırıklığı oluşturdu. Sonuç olarak Samsunspor'un oyuncusu. Kendisiyle maçtan önce konuştum. Eyüpspor maçının kadrosunda olmamayı tercih etti. Davranışı yanlıştı. Bugün takımıyla olabilirdi. Kadroda olmadığı için kendisine antrenman hazırladık. Antrenmana da gelmedi. Bu davranışı bir saygısızlık." dedi.

"SON HAFTALARDA PERFORMANSINI BİLEREK DÜŞÜK TUTTU"

Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Musaba son zamanlar bize farklı davranmaya başladı. Kadroya girmek istemediğini ve antrenmanlara çıkmak istemediğini söyledi. Takındığı tavır karşısında hayal kırıklığı yaşadım. Bize saygısızlık yaptı. Son haftalar performansını bilerek düşük tuttu.

"FENERBAHÇE'NİN DİREKT OYUNCUYLA İLETİŞİME GEÇMESİ HOŞ DEĞİL"