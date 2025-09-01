Thomas Reis: Puanların paylaşılması adil bir sonuç oldu

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçın skoruna baktıklarında puanların paylaşılmasının adil bir sonuç olduğunu söyledi.

Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça bakıldığında iki farklı yarı izlediklerini belirtti.

"TAKIMIN KORKTUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Reis, şunları dedi:

Birinci yarıda tabii biraz yorgunluk gözlemledim diyebilirim. Sebebini bilmemekle birlikte takımın korktuğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde ilk dokunuşlarda biraz korktuğumuzu söyleyebilirim.

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Devre arasında oyuncularına ikinci yarı daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini söylediklerini vurgulayan Reis, şöyle devam etti:

Özgüvenli oynadık. Maçın skoruna baktığımızda puanların paylaşılması adil bir sonuç oldu. İkinci yarı çok daha iyi performans gösterdik. Perşembe çok zorlu Panathinaikos maçı oynadık. Bugün de zorlu rakip Trabzonspor ile oynadık. Güçlü mantalite, karakter ortaya koyduk. Aldığımız 1 puan için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Panathinaikos maçında inanılmaz destek vermişlerdi, bu maçta da verdiler. Onlara her zaman ihtiyacımız var. Birlikte daha güçlüyüz. 1 puanı onlara armağan ediyoruz.

"KOLAY RAKİPLERLE OYNAMAYACAĞIZ"

Reis, Konferans Ligi'ndeki kuraya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: