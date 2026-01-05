Thomas Reis: Zor maç bizi bekliyor

Süper Kupa yarı finalinde yarın yapılacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, zor bir karşılaşma olacağını ifade etti.

"ELİMİZDEN GELENİN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Çok fazla dinlenme fırsatlarının olmadığını aktaran Reis, "Ligin ilk yarısına baktığımızda yoğun bir trafikten geçtik. Bu kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da kazanmak için oynayacaktır. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"BİRÇOK SAKAT OYUNCUMUZ VAR"

Anthony Musaba'nın artık kendi oyuncuları olmadığını ve futbolcuya ilişkin yorum yapmayacağını aktaran Reis, "Sadece Musaba'dan yoksun değiliz, birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğmuş oldu. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Çok başarılı bir performans gösterdiler, yenilmeyen tek takımlar. Diğer kulvarlarda da iyi performans gösterdiler. Zor maç bizi bekliyor. İyi bir maç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ZEVK ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kupaya uzanmak için önlerinde zorlu 2 maç bulunduğunu anlatan Reis, şunları kaydetti: