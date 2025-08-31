Tiago Djalo'dan ilk maçında penaltı!

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, siyah-beyazlılardaki ilk maçına Alanyaspor deplasmanında çıktı.
PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ
Djalo, ilk yarının uzatma dakikalarında Ogundu'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Alanyaspor, penaltı kazandı.
Alanyaspor'da topun başına geçen İbrahim Kaya, 45+5. dakikada topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)