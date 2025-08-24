Tim Jabol Folcarelli: Galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın futbolcusu Tim Jabol Folcarelli, kolektif oyunla maçın sonunu getirebildiklerini dile getirdi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Folcarelli, sözlerine şöyle başladı:

Öncelikle daha iyi performans sergileyebileceğimiz bir maçtı bunu söyleyebilirim. Ama buna rağmen bir yerde kalabilmeyi başardık. Maçı gol yemeden bitirdik. Kolektif oyunumuzla beraber maçın sonunu getirebildik. Galibiyet ile buradan ayrıldığımız ve bu galibiyet serisini devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz.

"SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

3 puanla seriyi devam ettirmek istediklerini kaydeden Folcarelli, şu şekilde konuştu:

Sezona dinamik şekilde galibiyet serisiyle başlamak gerçekten çok önemlidir. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. 3 puanla bu seriye devam etmek istiyoruz.

"KOLEKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Bordo-mavili takıma yeni katılan futbolculara yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Folcarelli, şu şekilde konuştu:

Yeni gelen arkadaşlarımızın kendilerini iyi hissedilmeleri ve bu süreci hızlı geçirebilmeleri için onları yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım performansı açısından daha güçlü performans sergileyebilmek için kolektif bir şekilde çalışıyoruz. Böylelikle daha güçlü oluyorsunuz. Bunu herkesin yapması gereken bir şey olarak düşünüyorum.

"RİSK ALMAK İSTEMEDİM"

"Maçtan bir gün öncesinde bir şey hissetmiştim" diyen Folcarelli, şu ifadeleri kullandı:

Risk almak istemedim. Benim yerime oyuna girerek yüzde 100’ünü verebilecek bir takım arkadaşımın oyuna devam etmesini tercih ettim. Böylelikle takıma daha faydalı olabilecek olan biri oyuna girmiş oldu.

"KENDİSİNİ FRANSA'DAYKEN ÇOK FAZLA TANIMA ŞANSI BULAMADIM"

Yeni transfer Inao Oulai ile ilgili soruya Folcarelli, şunları dedi: