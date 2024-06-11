Torreira, Uruguay'da Galatasaray formasıyla geziyor Son şampiyon Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, ülkesinde tatildeyken takımının antrenman formasıyla görüntülendi.

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Süper Lig'de zorlu geçen bir mücadelenin ardından son hafta şampiyon olan Galatasaray'da futbolcular, tatilin keyfini çıkarıyor.

Torreira, takımının antrenman formasıyla geziyor

Sezonun bitmesinin ardından ülkesi Uruguay’a giden Lucas Torreira, tatilini Galatasaray antrenman formasıyla sürdürüyor.

Süper Lig'de son 2 yılda üst üste iki şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da takımın değişilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira, sezonun sona ermesini ardından ülkesi Uruguay’a gitmişti.

Torreira, tatilini bile Galatasaray antrenman formasıyla sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı tarafların beğenisini kazandı.