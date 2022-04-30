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    Trabzon'da insan seli

    Trabzon'da insan seli

    38 yıl aranın ardından şampiyonluk heyecanı yaşayan Trabzonspor'da kent meydanında da insanlar yoğun bir kalabalık oluşturdu. Bazı taraftarlar maçı direklerin üstünde izledi.
    • 30.04.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 22:18
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    Trabzonspor, şampiyonluk maçında Antalyaspor'u ağırladı.

    38 yıllık serisine son vermek isteyen bordo-mavilileri taraftarları da yalnız bırakmadı. Hem statta hem de TV başında yerini alan futbolseverler meydanlara kurulan dev ekranlardan da maçı takip etti.

    Direklerin üstüne çıktılar

    Cadde ve sokakları hıncahınç dolduran Trabzonlular direklerin bile üstüne çıkarak maçı takip etti.

    Trabzon'da insan seli VİDEO

    Trabzon da insan seli #1

    Trabzon da insan seli #2

    Trabzon da insan seli #3

    Trabzon da insan seli #4

    Trabzon da insan seli #5


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