Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 19:22
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
  • Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
  • Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı.
  • Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.

Antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

