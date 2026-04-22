Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler'i iki golle geçti

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmanın 35. dakikasında Rabia Küçük'ün golüyle bordo-mavili takım 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, maçın 45'inci dakikasında Natalia Oleszkiewicz'ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
