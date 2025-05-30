Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında kazandı

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı tamamlanıyor.
Ligin 38. ve son hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Antalyaspor ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Ali Yılmaz’ın düdük çaldığı maçta Antalya Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
İLK YARI GOL SESİ ÇIKMADI
Mücadelenin ilk yarısında fileler havalanmazken soyunma odasına da golsüz eşitlikle gidildi.
TRABZONSPOR, İKİ GOLLE GÜLDÜ
55. dakikada topu ağlarla buluşturan Zubkov, Trabzonspor'u Antalyaspor karşısında öne geçirdi. 57. dakikada fileleri havalandıran Lundstram skoru 2-0 yaptı.
Kalan anlarda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
TRABZONSPOR, 51 PUANLA BİTİRDİ
Bu sonuçla Trabzonspor, Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 51 puanla 7. sırada bitirdi.
12 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise ligi 44 puanla 14. sırada tamamladı.
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