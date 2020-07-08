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Trabzonspor-Antalyaspor maçının ilk 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 17:35
Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.
Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin.