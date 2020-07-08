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    Trabzonspor-Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 17:35
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    Trabzonspor-Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

    Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin.

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