Abone ol: Google News

Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri tükendi!

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 19:21
  • Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tükendi.
  • Beşiktaş taraftarı için ayrılan tribün yerel güvenlik kurulu kararı nedeniyle boş kalacak.
  • Bu tribünün biletleri de gün içinde Trabzonspor taraftarına satılacak.

Süper Lig'de 34 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibinin 14 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın biletlerine bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, ilk etapta misafir takım tribünü hariç satışa sunulan biletlerin tamamı, 1 saat içinde tükendi.

MİSAFİR TAKIM TRİBÜNÜNDE DE TRABZONSPOR TARAFTARI OLACAK

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararınca, Beşiktaş taraftarının maçta yer alamayacak olması nedeniyle 2 bin 100 kişilik misafir takım tribünü biletlerinin gün içinde Trabzonspor taraftarına satışa sunulacağı kaydedildi.

Eshspor Haberleri