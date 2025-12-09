Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri tükendi!

- Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tükendi.
- Beşiktaş taraftarı için ayrılan tribün yerel güvenlik kurulu kararı nedeniyle boş kalacak.
- Bu tribünün biletleri de gün içinde Trabzonspor taraftarına satılacak.
Süper Lig'de 34 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibinin 14 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın biletlerine bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, ilk etapta misafir takım tribünü hariç satışa sunulan biletlerin tamamı, 1 saat içinde tükendi.
MİSAFİR TAKIM TRİBÜNÜNDE DE TRABZONSPOR TARAFTARI OLACAK
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararınca, Beşiktaş taraftarının maçta yer alamayacak olması nedeniyle 2 bin 100 kişilik misafir takım tribünü biletlerinin gün içinde Trabzonspor taraftarına satışa sunulacağı kaydedildi.