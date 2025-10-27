Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan antrenmana Eyüpspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular katılmadı.

Bu oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2, şut ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.