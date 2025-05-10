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Trabzonspor - Galatasaray maçında VAR devrede!

Trabzonspor - Galatasaray maçında VAR devrede! Süper Lig'de Galatasaray ile sahasında karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi. VAR'ın devreye girmesiyle pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.