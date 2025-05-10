Trabzonspor - Galatasaray maçında VAR devrede!

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Ev sahibi Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
MUSLERA, SARI GÖRDÜ
44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'ya sarı kart gösterdi.
TRABZONSPOR'DAN PENALTI İTİRAZI
Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu.
OFSAYT KARARI ÇIKTI
Hakem Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.
Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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