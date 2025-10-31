Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

- Trabzonspor, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri süren genç oyuncular Taha Emre İnce ve Salih Malkoçoğlu katılmadı.
- Trabzonspor, özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ın konuğu olacak...
Dev mücadele öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı yapıldı.
2 OYUNCU KAFİLEDE YER ALMAYACAK
Bordo-mavililerde bu maç öncesi tedavileri süren genç oyuncular Taha Emre İnce ve Salih Malkoçoğlu'nun kafilede yer almaları beklenmiyor.
Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 16.00 sıralarında Trabzon’dan İstanbul’a hareket edecek.