Trabzonspor'un 'Üç büyük" rakibine karşı galibiyet özlemi son buldu

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor, "üç büyük" rakibi karşısında 882 günlük galibiyet özlemine son verdi.

Büyük maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, 882 gün sonra galip gelerek söz konusu rakipleri karşısında kazanamama serisini sonlandırdı.

Daha önce, "üç büyük" rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Trabzonspor, Galatasaray maçıyla kötü seriyi bitirdi.

BU SEZONKİ İLK BÜYÜK GALİBİYET

Trabzonspor, "üç büyük" rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyeti Galatasaray karşısında elde etti.

Bordo-mavili takım, söz konusu rakipleriyle bu sezon oynadığı maçlarda İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, deplasmanda Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

Evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu sezon ilk büyük maç galibiyetini aldı.

FATİH TEKKE İLE İLK BÜYÜK GALİBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, Tekke yönetiminde daha önce büyük rakipleriyle Süper Lig'de 6, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

GALATASARAY İLE 5. KARŞILAŞMADA GALİP GELDİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile beşinci karşılaşmasında bu kez kazandı.

Bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım önünde ligde 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken Türkiye Kupası finali ve Süper Kupa yarı final müsabakalarını ise kaybetti.

Trabzonspor, daha önce Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile oynadığı 4 resmi karşılaşmadan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılmıştı.