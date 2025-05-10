Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

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Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray derbisinin video yardımcı hakemi (VAR) açıklandı.

Papara Park Stadı'nda saat 19.00 başlayacak olan müsabakada VAR görevinde Hollandalı hakem Erwin Blank yer alacak.

VAR'DA HOLLANDALI BLANK YER ALACAK

Karşılaşmanın asistan video yardımcı hakemi (AVAR) ise Anıl Usta.

Süper Lig'de günün diğer maçlarında görev yapacak VAR hakemleri ise şöyle:

16.00 | Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ferenc Karako (Macaristan)