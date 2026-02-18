Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

- Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.
5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Antrenman öncesi futbolcu Felipe Augusto'nun doğum günü kutlandı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.