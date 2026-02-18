Abone ol: Google News

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 19:39
Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
  • Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
  • Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma ve 5'e 2 çalışmasıyla gerçekleştirildi.
  • Antrenman öncesi Felipe Augusto'nun doğum günü kutlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.

5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman öncesi futbolcu Felipe Augusto'nun doğum günü kutlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

