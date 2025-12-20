Abone ol: Google News

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 17:43
  • Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü.
  • Antrenman, ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla tamamlandı.
  • Takım, yarınki antrenman sonrası Ankara'ya hareket edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde, oyuncular ısınma gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

TRABZONSPOR, ANKARA'YA GİDECEK

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Ankara'ya gidecek.

