Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde, oyuncular ısınma gerçekleştirdi.
Antrenman, 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
TRABZONSPOR, ANKARA'YA GİDECEK
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Ankara'ya gidecek.