Trabzonspor, golcülerinden yana mutsuz Süper Lig’de 38 puanla 6. sırada yer alan ve şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın 19 puan gerisine düşen Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı forvetlerden beklediği verimi alamayarak hayal kırıklığı yaşadı.

Süper Lig’de ve Avrupa’da hedeflerinden kopan geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor'un kongre kararı almasına iten nedenlerin başında sportif başarı ile futbolcu maliyetlerinin örtüşmemesi yatıyor.

Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla yeni bir döneme geçiş yapmaya hazırlanan Karadeniz ekibinde sezon başında forvet hattına transfer edilen Umut Bozok ve Maxi Gomez bekleneni veremeyerek hayal kırıklığı yaşattı.

3 taksit halinde ödenmek şartıyla 2 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu yıllık ise 26 milyon 250 Bin TL kazanacak oyuncunun Trabzonspor'a yıllık maliyeti ise 40 milyon TL'yi buluyor.

Umut Bozok gol atmayı unuttu

Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 3 , Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er gol atan oyuncu toplamda 5 gol attı. Fransa'nın Lorient Kulübüne 3 taksit halinde ödenmek şartıyla 2 milyon Euro'ya transfer edilen oyuncu Trabzonspor'dan yıllık 26 milyon 250 Bin TL kazanıyor. Oyuncunun bordo-mavili kulübe ise yıllık maliyeti 40 Milyon TL'yi buluyor.

Gomez'in maliyeti 70 milyon TL

Sezon başında Spor Toto Süper Lig, devam ederken İspanya'nın Valencia Kulübünden 4 taksit halinde ödemek şartıyla 3 Milyon Euro karşılığında transfer edildiği açıklanan Gomez, yıllık ise bordo-mavili kulüpten 1 Milyon 750 Bin Euro kazanacak.

(35 Milyon 190 Bin TL) , imaj hakkı 1 Milyon 250 Bin Euro (25 Milyon 225 Bin TL) olan oyuncunun Trabzonspor'a yıllık maliyeti ise 70 Milyon TL'yi buluyor. Urugaylı oyuncu Spor Toto Süper Lig'de 4, Avrupa'da 1 ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 gole imza attı.

Attıkları, kazanacaklarını karşılamadı

Bordo-mavili kulübe yıllık maliyetleri 140 Milyon TL’ye yaklaşan Umut Bozok ve Gomez’in Spor Toto Süper Lig'de attıkları gol sayısı 6, Avrupa'da 2 ve Ziraat Türkiye Kupası 2 olmak üzere toplam 10 gol.

Trabzonspor'da, Cornelius'un takımdan ayrılmasından sonra transfer edilen Umut ve Gomez'in, attıkları 1 golün maliyeti Trabzonspor'a 14 Milyon TL'ye maal oldu.

Cornelius 13 gol atmıştı

Trabzonspor'un Kopenhag Kulübüne verdiği Andreas Cornelius, geçen sezon 23 maçlık bölümünde ise Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 13 gole imza atmıştı.

Danimarkalı oyuncu, bu sezon ilk 4 hafta formasını giydiği bordo-mavili takımda 1 gol kaydetmişti. Süper Kupa'da ise 2 gol atmıştı.