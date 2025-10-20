Trabzonspor golleri kafayla buluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 20 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Geride kalan 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-mavililerde gollerin 6'sı, kafa vuruşlarından geldi.

Bu performansla Trabzonspor, ligde en çok kafa golü atan takım oldu.

Bordo-mavilileri 4 kafa golüyle Konyaspor takip etti.

DÖRT FARKLI İSİM KAFA GOLÜ ATTI

Karadeniz ekibinde kafa gollerine en çok katkı veren futbolcu, Nijeryalı golcü Paul Onuachu oldu.

2.01'lik forvet, 3 kafa golüyle takımına önemli katkı sağlarken; Savic, Augusto ve Sikan da 1'er kez bu şekilde gol sevinci yaşadılar.

EN ÇOK GOL KAFAYLA

Bordo-mavililer, ligde bulduğu 15 golün 6'sını kafa ile atarken 4'ü sağ ayak, 3'ü de sol ayak vuruşlardan geldi. 2 golde ise penaltı vuruşları ön plana çıktı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin öğrencileri, hava toplarındaki üstünlüğünü hücum organizasyonlarına yansıttı.

Onuachu'nun fizik gücünün rakip savunmaları zorlaması Karadeniz ekibini ön bölgedeki çeşitliliğini artırdı.